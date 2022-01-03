Мантуров назвал возможным производство иностранных вакцин против COVID-19 в России

Глава Минпромторга Денис Мантуров заверил, что Россия способна производить зарубежные вакцины против коронавируса, если возникнет такая необходимость. По его словам, это возможно для внутреннего потребления в 2023 году.

Мантуров отметил, что наладить производство можно в случае социальной и экономической необходимости, но только после соответствующего положительного решения Министерства здравоохранения. Слова министра приводит РИА Новости.

Ранее в кабмине назвали важнейшие мероприятия по снижению смертности от COVID-19. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ими являются своевременная вакцинация от коронавирусной инфекции и соблюдение введенных ранее ограничений.