Мантуров назвал возможным производство иностранных вакцин против COVID-19 в России
Министр подчеркнул, что производство возможно в случае социальной и экономической необходимости только с одобрения Минздрава.
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Глава Минпромторга Денис Мантуров заверил, что Россия способна производить зарубежные вакцины против коронавируса, если возникнет такая необходимость. По его словам, это возможно для внутреннего потребления в 2023 году.
Мантуров отметил, что наладить производство можно в случае социальной и экономической необходимости, но только после соответствующего положительного решения Министерства здравоохранения. Слова министра приводит РИА Новости.
Ранее в кабмине назвали важнейшие мероприятия по снижению смертности от COVID-19. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ими являются своевременная вакцинация от коронавирусной инфекции и соблюдение введенных ранее ограничений.