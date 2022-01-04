Эксперт не исключил возможности «воровства» российского газа Киевом

На Украине не успели подготовиться к началу отопительного сезона, и это может сподвигнуть Киев к краже российского газа из транзитной трубы, считает эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Так он прокомментировал заявление экс-главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о том, что руководство компании готово пойти на подобные действия, чтобы покрыть суточные дефициты.

«Такой сценарий нельзя полностью исключать. Дело в том, что Украина в этот отопительный сезон запасла очень мало газа в подземных хранилищах», - сообщил Юшков в беседе с RT.

По словам энергетика, в этом году проблемы у Киева не только с газом, но и с углем.

«Они запасли очень мало угля на электростанциях, поэтому вынуждены экономить уголь и потреблять все больше газа», - отметил эксперт.

Аналитик считает, что уже в феврале-марте украинские подземные хранилища будут опустошены, в связи с чем страну ждет тяжелый период.

«Почему мы сейчас слышим это от экс-главы Коболева? Потому что у них там жесткая конкуренция, и он хочет показать, что нынешние менеджеры «Нафтогаза» - неквалифицированные люди», - добавил Игорь Юшков.

Ранее экс-глава МВД Украины предупредил о кризисе в стране из-за цен на газ. По словам, Анатолия Могилева, ситуация в энергетике и действия правительства в этой связи поставили Украину на грань социального взрыва.