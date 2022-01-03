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Экс-глава «Нафтогаза»: Украина будет «воровать» российский газ, если не покроет дефицит

Елизавета Потейчук
19:24 03.01.2022
Как утверждает Андрей Коболев, остановка транзита по территории Украины и немедленное расторжение действующего контракта, в частности, помогут ускорению запуска «Северного потока - 2».
Экс-глава «Нафтогаза»: Украина будет «воровать» российский газ, если не покроет дефицит
© Фото: Danil Shamkin ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Бывший руководитель компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что Украине придется воровать российский газ из транзитной трубы, если компания не сможет обеспечить достаточный импорт голубого топлива, чтобы покрыть суточные дефициты. По его словам, «Нафтогаз» не сможет покрыть существующий спрос из-за дефицита импортных мощностей из Евросоюза в случае, если потребление газа внутри Украины достигнет показателей февраля 2020 года.

«Реакцию россиян на воровство газа предсказать несложно: остановка транзита по территории Украины и немедленное расторжение действующего контракта», - сказал Коболев в беседе с изданием «Зеркало недели».

Как утверждает экс-глава «Нафтогаза»,  это ускорит запуск газопровода «Северный поток - 2» и побудит «Газпром» отказаться от украинского маршрута при «молчаливом согласии» Запада.

Ранее экс-глава МВД Украины предупредил о кризисе в стране из-за цен на газ. По словам, Анатолия Могилева, ситуация в энергетике и действия правительства в этой связи поставили Украину на грань социального взрыва.

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