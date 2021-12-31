Экс-глава МВД Украины предупредил о кризисе в стране из-за цен на газ

Слишком высокие цены на газ приводят к постепенному закрытию производств на Украине. С таким заявлением выступил экс-глава МВД Украины генерал-полковник Анатолий Могилев.

Кроме того, это влечет за собой закрытие производств, дефицит продукции и безработицу. Люди остаются без заработной платы, а кризис уже коснулся целых отраслей экономики, добавил Могилев.

«Мы останемся с возможностью отключения и отопления, и освещения, и так далее. Это все может привести к такому коллапсу в стране, что я с ужасом думаю о том, что будет», - продолжил генерал в эфире телеканала UkrLive.

Действия правительства в этой связи поставили Украину на грань социального взрыва, предположил генерал-полковник. Энергетический кризис на Украине начался еще осенью, когда стало понятно, что страна не накопила необходимых для прохождения осенне-зимнего периода объемов топлива. Из-за резкого увеличения стоимости газа, а также в связи с нехваткой угля в стране простаивает часть ТЭС.