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Около 600 тысяч домов в США остались без света

Марина Крижановская
03:15 04.01.2022
Обрушившаяся стихия привела к массовому отключению электроэнергии.
Около 600 тысяч домов в США остались без света
© Фото: pexels.com
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В Соединенных Штатах Америки вследствие непогоды более 582 тысяч домов остались без электричества. Наиболее пострадал северо-восток страны, включая такие штаты как Виргиния, Северная Каролина, Мэриленд.

Сильный снегопад нарушил привычную жизнь американских штатов и привел к отключению электричества. Так, в Виргинии полностью отключенными остаются 366 865 домов, в Северной Каролине - 53 956 домов, в Мэриленде - около 48 579. Актуальная информация появляется каждые 10 минут на портале Poweroutage.us.

Пострадали от последствий снегопада и другие американские штаты. Так, в Калифорнии отключенными остаются около 38 118 домов, в Джорджии - 22 432 дома, в Теннеси и Южной Каролине - 31 581 и 21 067 домов соответственно.

Многие американские города, включая столицу Вашингтон, столкнулись с задержками авиарейсов. По причине снегопада там были закрыты школы и федеральные учреждения.

Ранее в Египте, в курортном городе Хургада, прошел снег и выпал град, а позднее - ливень с молниями и град. Некоторые улицы оказались затопленными.

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