Вылетающих из Хургады в РФ предупредили о задержках рейсов из-за непогоды

Генеральное консульство Российской Федерации в Арабской Республике Египет сообщило о вылетающих с задержкой авиарейсах в Россию. Уточняется, что самолеты вылетают с задержкой из курортного города Хургада. Ранее в субботу на курорт Хургада и соседний город Сафага обрушился ливень с молниями и град. Некоторые улицы оказались затопленными.

«Ввиду перебоев в работе аэропорта Хургады, вызванными прошедшими 1 января проливным дождем и градом, на срок от двух до трех часов задерживаются вылетающие в Россию и другие страны рейсы», - цитирует РИА Новости сообщение российского дипведомства.

Российское Генеральное консульство посоветовало вылетающим гражданам за более подробной информацией о времени вылета рейсов обращаться к представителям туроператоров и авиакомпаний.

Ранее были опубликованы кадры непогоды с ливнем, градом и ураганом, разбушевавшейся в Египте.