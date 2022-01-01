Курортную Хургаду в Египте накрыло снегом и градом

Новый год в египетской Хургаде начался с необычного для этой местности природного явления: в курортном городе, расположенном на берегу Красного моря, 1 января внезапно выпал снег и прошел град.

Очевидцы и туристы сняли погодные сюрпризы на видео и опубликовали записи в социальных сетях. На кадрах видно, что городские улицы засыпало довольно плотным белым покрывалом, а с неба продолжают сыпаться весьма обильные осадки.

По данным СМИ, погодная аномалия привела к тому, что некоторые туристы сейчас вынуждены искать для себя теплые вещи. Отметим, что Хургада является довольно популярным местом отдуха у российских граждан, а авиасообщение между РФ и Египтом в настоящий момент открыто.