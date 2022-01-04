СМИ: на юге Франции обнаружен новый штамм COVID-19

Австрийское СМИ сообщило об обнаружении на юге Франции нового варианта COVID-19.

По данным издания Heute, согласно исследованиям ученых, в новом варианте вируса выявлено 46 мутаций. В публикации говорится, что его обнаружили медики из Марселя, которые присвоили новому штамму обозначение B.1.640.2.

Отмечается, что новый штамм был выявлен у путешественников, которые вернулись во Францию из Камеруна. Опасность и контагиозность этого варианта пока неизвестна.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что омикрон-штамм не станет последним вариантом мутации COVID-19 и коронавирусная инфекция продолжит мутировать.

Как считает профессор Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова, штамм «омикрон» не вытеснит штамм «дельта», а будет существовать одновременно с ним.