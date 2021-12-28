В Роспотребнадзоре назвали будущее коронавируса

Коронавирусная инфекция продолжит мутировать, вирус становится сезонным. Такого мнения придерживается глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, ожидать, что вариант штамма «омикрон» будет последней мутацией COVID-19, не стоит, потому что способность к изменчивости заложена в любом вирусе. Попова подчеркнула, что пока в мире нет окончательного ответа, что завтра будет c коронавирусом.

Глава ведомства отметила, что «омикрон» распространяется очень быстро. В мире он начинает доминировать над «дельтой», однако в России подобной корреляции пока не обнаружено.

Случаи заболеваемости «омикроном» в ЮАР позволяют сделать выводы о том, что мутировавший вирус в большинстве своем не вызывает тяжелого течения, в группе риска в первую очередь те, кто не вакцинировался или болен онкологией в тяжелой форме.

«Вирус распространяется очень быстро, у него очень высокий уровень контагиозности, он гораздо более заразен, чем те изменения, которые мы видели. Но из того, что мы видели на территории ЮАР, он там не вызывает очень тяжелого течения. Он поражает большое количество людей сразу, и тяжелое течение только у тех, кто не привит, и тех, кто имеет сопутствующие заболевания, - те, у кого тяжелая форма диабета и тяжелая форма онкологии», - пояснила Попова в ходе неформальной встречи руководителей государств - участников СНГ.

Попова добавила, что Россия - единственная страна в мире, которая изучила распространение и особенности мутировавшего штамма в ЮАР. Российские специалисты вместе работали в африканской стране с 13 по 22 декабря 2021 года.