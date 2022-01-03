Биолог предупредила о возможном тандеме штаммов COVID-19 «омикрон» и «дельта»

В наступившем 2022 году эпидемиологическая ситуация в мире может ухудшиться, так как штамм COVID-19 «омикрон» не вытеснит штамм «дельта», а будет существовать одновременно с ним, считает профессор Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.

«Оба штамма будут уживаться вместе, к примеру, как заяц-беляк и заяц-русак в Подмосковье. То есть эти вирусы будут по очереди в нашей популяции "поднимать голову". При этом будет иметь значение доля людей, обладающих перекрестным иммунитетом», - сообщила Баранова в интервью изданию «Московский комсомолец».

Биолог объяснила, что имеется в виду остаточный иммунитет, который уже есть у людей, ранее болевших одним подвидом коронавируса, и в связи с этим, обладающим небольшой устойчивостью к другому. По ее словам, тем, кто давно переболел COVID-19, или не болел им совсем, стоит вакцинироваться.

«Если у нас наступит паритет между "омикроном" и "дельтой", то для усиления защиты существующими вакцинами, судя по всему, надо будет прививаться каждые три, а то и каждые два месяца», - добавила специалист.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что омикрон-штамм не станет последним вариантом мутации COVID-19.

Штамм коронавируса «омикрон» был впервые выявлен в ноябре прошлого года в ЮАР. По мнению медиков он обладает более высокой заразностью, но при этом имеет низкую летальность в сравнении с другими вариантами болезни.