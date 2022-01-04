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Захарова назвала «диагноз» украинского журналиста Цимбалюка

Алиса Кононенко
02:21 04.01.2022
По словам официального представителя МИД РФ, украинский журналист стал жертвой «синдрома Бабченко-Гордона».
Захарова назвала «диагноз» украинского журналиста Цимбалюка
© Фото: Алексей Куденко РИА Новости
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Комментируя отъезд из России украинского журналиста Романа Цимбалюка, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что тот пострадал от «синдрома Бабченко-Гордона».

«В медицине эти симптомы описаны как "синдром Бабченко-Гордона": когда нет ни славы, ни мужества, ни надежды Савченко, а хочется», - написала Захарова в своем Telegram канале. 

По ее словам, журналист придумал байку об угрозе безопасности и статусе заложника, при этом много лет живя в Москве и беспрепятственно ведя свою деятельность.

«Кричать про российско-украинскую войну, не вылезать из московских ресторанов, выпускать провокационно-фейковые помои в интернете, на все вопросы "чего же ты мучаешься в тылу врага и не пора ли вернуться к своим "на передовую"" отвечать бессвязным мычанием, а потом придумать байку об угрозе безопасности и статусе заложника. Сопоставимо со свиной кровью Аркадия Бабченко и спецоперациями-коллаборациями Дмитрия Гордона», - резюмировала представитель МИД.

Напомним, сотрудник украинского информагентства УНИАН Роман Цимбалюк сообщил, что покинул территорию России. По словам журналиста, он считает, что существует угроза его личной безопасности. 

Ранее Роман Цимбалюк был аккредитован на большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина в конце декабря прошлого года, несмотря на то что количество представителей СМИ было ограничено. 

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