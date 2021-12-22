В Кремле объяснили участие журналиста из Украины в пресс-конференции Путина

В Кремле не хотят уподобляться Киеву, который выгнал российских журналистов, поэтому строго соблюдают закон о СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя аккредитацию украинского журналиста Романа Цимбалюка на пресс-конференцию Владимира Путина.

«Это действительно украинский журналист, который работает в РФ. Мы не хотим уподобляться украинским властям, которые изгнали всех российских журналистов давно из Киева. У нас действует закон о СМИ, который предоставляет равные права зарубежным СМИ и нашим российским СМИ», -сказал Песков в эфире Первого канала.

Ранее в СМИ появилась информация, что Романа Цимбалюка вызвали на допрос в прокуратуру Москвы по делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам. По словам Дмитрия Пескова, это не повлияло на аккредитацию журналиста, поскольку виновным в нарушении закона человека может признать только суд.

Ранее Дмитрий Песков рассказал по какому принципу выбирали представителей СМИ для участия в большой пресс-конференции президента РФ.

Напомним, мероприятие состоится 23 декабря в Манеже.