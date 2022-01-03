Украинский журналист Цимбалюк заявил, что покинул Россию

Журналист украинского информагентства УНИАН Роман Цимбалюк сообщил, что покинул территорию России. Несмотря на то, что Цимбалюк прожил в Москве 13 лет, с его слов, он «никогда не собирался там оставаться».

«Я уехал из Российской Федерации, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности», - заявил Цимбалюк в интервью изданию Hromadske.

Журналист также подчеркнул, что будет следить за вероятными обвинениями со стороны российских правоохранительных органов, чтобы в определенный момент не обнаружить себя «в розыске Интерпола». Цимбалюк считает, что отзыв вызова на допрос «не значит, что его не будет снова».

Ранее в Кремле объяснили участие журналиста из Украины в пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле не хотят уподобляться Киеву, который выгнал российских журналистов, поэтому строго соблюдают закон о СМИ.