Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Украинский журналист Цимбалюк заявил, что покинул Россию

Елизавета Потейчук
20:59 03.01.2022
Украинский журналист отметил, что не собирался в дальнейшем оставаться в Москве, несмотря на то, что проживал в ней 13 лет.
Украинский журналист Цимбалюк заявил, что покинул Россию
© Фото: РИА Новости
Читайте нас на:

Журналист украинского информагентства УНИАН Роман Цимбалюк сообщил, что покинул территорию России. Несмотря на то, что Цимбалюк прожил в Москве 13 лет, с его слов, он «никогда не собирался там оставаться».

«Я уехал из Российской Федерации, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности», - заявил Цимбалюк в интервью изданию Hromadske.

Журналист также подчеркнул, что будет следить за вероятными обвинениями со стороны российских правоохранительных органов, чтобы в определенный момент не обнаружить себя «в розыске Интерпола». Цимбалюк считает, что отзыв вызова на допрос «не значит, что его не будет снова».

Ранее в Кремле объяснили участие журналиста из Украины в пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле не хотят уподобляться Киеву, который выгнал российских журналистов, поэтому строго соблюдают закон о СМИ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:59 В стране и мире
Украинский журналист Цимбалюк заявил, что покинул Россию
19:42 В стране и мире
Песков высказался о совместном заявлении «пятерки» о предотвращении ядерной войны
18:33 В стране и мире
Видео
Несколько человек провалились под лед в Лебедином заказнике в Алтайском крае
17:10 В стране и мире
Видео
В посольстве РФ рассказали о состоянии россиян, пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом в Белоруссии
15:38 В стране и мире
Путин и Рахмон обменялись праздничными поздравлениями в телефонном разговоре
Популярное
В армию РФ поступят более 400 единиц бронетехники в 2022 году
Видео
Астроном оценил опасность сближения «астероида-убийцы» Апофис с Землей
Видео
Водопад дома: опубликованы кадры потопа в люберецкой многоэтажке
Видео
Астроном рассказал, почему приближающийся к Земле астероид Апофис назвали «убийцей»
Видео
Чудо на льду: в регионах России на замерзших водоемах появились рисунки
Мясников призвал менять тактику борьбы с коронавирусом из-за «омикрона»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.