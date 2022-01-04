В Хакасии сформируют зенитный ракетный полк из «Панцирей» в 2022 году

В Республике Хакасия в 2022 году будет сформирован зенитный ракетный полк, вооруженный зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С». Боевое дежурство по противовоздушной обороне региона будет нести личный состав воинской части. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Кроме того, стало известно, что в 2022 году в Хакасии будет сформирован и ракетный полк с «Панцирями». Как сообщил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин, в пришедшем году существенно увеличатся возможности войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) округа.

Ранее зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» заступили на дежурство по охране воздушного пространства в Ленинградской области. Условным нарушителем воздушного пространства стал редакционный квадрокоптер. Причем аналогов комплексу «Панцирь-С» в мире нет. Так, от его высокоточного вооружения не смогут ускользнуть ни сверхзвуковой истребитель, ни крылатая ракета противника.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Юрий Хведчин.