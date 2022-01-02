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Под прицелом «Панциря-С»: экипаж боевой машины заступил на дежурство в Ленинградской области

09:10 02.01.2022
Опытные экипажи прикрывают от воздушного нападения различные объекты, в том числе и более мощные системы ПВО.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» заступают на дежурство по охране воздушного пространства  в Ленинградской области. В тесных объятиях зимнего леса боевая машина прямо на ходу ведет поиск цели. Где-то в небе поблизости завис беспилотник. Условным нарушителем воздушного пространства стал редакционный квадрокоптер. И шансы нашего дрона уйти от такого преследователя ничтожно малы.

Кроме грозного вооружения главным преимуществом комплекса Панцирь-С являются  его три системы обнаружения. Одна оптическая, которая передает видеокартинку, станция слежения и станция сопровождения, которая может удерживать на мушке сразу четыре цели.

Расчетом зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» Петр Ветров  командует уже третий год. Экипаж опытный. В составе соединения Западного военного округа прикрывает от воздушного нападения различные объекты, в том числе и более мощные системы ПВО, такие как С-300 и С-400.

«Малоразмерные цели он хорошо сопровождает, высокоскоростные по высоте 15 тысяч метров  и по дальности до 20 тысяч метров», - отметил командир боевой машины Петр Ветров.

Аналогов комплексу «Панцирь-С» в мире нет. От его взора и высокоточного вооружения не смогут ускользнуть ни сверхзвуковой истребитель, ни крылатая ракета неприятеля. Вести прицельный огонь он может и по любым наземным объектам. Причем, как в движении, так и статично.

Считанные минуты и на радарах универсального охотника за воздушными целями  появляется наш коптер. Цель захвачена и сопровождается автоматически. На мониторе даже можно разглядеть конфигурацию дрона. И в реальных боевых условиях это были бы его последние кадры.

Ранее командование объединения и военнослужащие ВВС и ПВО Восточного военного округа в рамках акции «Елка желаний» исполнили новогоднюю мечту Эвелины Мустафьевой, ученицы 6-го класса средней школы Хабаровского края. Она хотела прокатиться в ЗРПК «Панцирь-С». Военнослужащие зенитного ракетного полка провели для Эвелины экскурсию по воинской части, рассказали об особенностях создания боевой машины и дали порулить современной военной техникой.

Материал подготовили Роман Закурдаев и Михаил Долгих

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