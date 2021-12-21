Армия Ракетный полк с «Панцирями» сформируют в Хакасии Кроме того, отметил командующий, в 2022 году существенно увеличатся возможности войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) округа. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Новый ракетный полк, оснащенный зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С», будет сформирован в Хакасии, сообщил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин. «В следующем году приступим к формированию нового ракетного полка, вооруженного зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С", в Республике Хакасия», - сказал Лапин после итоговой коллегии Министерства обороны РФ. Кроме того, отметил командующий, в 2022 году существенно увеличатся возможности войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) округа. «Панцирь-С1» (индекс ГРАУ - 96К6, по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound, что в переводе с английского означает «борзая») - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс. Создан в 1994 году, принят на вооружение в 2010 году. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Речь идет о летательных аппаратах, в том числе малоразмерных беспилотниках и ракетах. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика