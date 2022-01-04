Опубликованы кадры с места смертельного ДТП с автобусом в Ленобласти

С места аварии с экскурсионным автобусом и двумя автомобилями, в результате которой погиб один человек, опубликовано видео. Судя по кадрам, оба автомобиля оказались за пределами проезжей части, получив существенные повреждения. Кроме того, у автобуса оказалась буквально продавлена передняя часть.

Напомним, что на 187-м километре федеральной дороги Р-21 «Кола» произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей и заказного автобуса. В самом автобусе пострадавших не зафиксировали. В легковых автомобилях пострадало пять человек, двое из которых - дети.

Ранее два человека погибли при столкновении двух автомобилей в Кабардино-Балкарии. Согласно информации регионального МВД, оба водителя и два пассажира «ВАЗ-21099» были доставлены в больницу.