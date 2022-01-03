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Два человека погибли при столкновении двух автомобилей в Кабардино-Балкарии

Елизавета Потейчук
19:58 03.01.2022
Два пассажира одного из автомобилей и оба водителя были доставлены в больницу.
Два человека погибли при столкновении двух автомобилей в Кабардино-Балкарии
© Фото: 07.мвд.рф
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В Урванском районе Кабардино-Балкарии в результате столкновения двух автомобилей погибли два человека, и еще четыре пострадали. Согласно информации регионального МВД, оба водителя и два пассажира «ВАЗ-21099» были доставлены в больницу.

«3 января 2022 года в 17 часов 30 минут на 17 км автодороги «Старый Черек – Сукан-Суу» в Урванском районе вблизи с. Зарагиж произошло столкновение автомашин «ВАЗ-2112» и «ВАЗ-21099». В результате происшествия травмы, несовместимые с жизнью, получили два пассажира автомашины «ВАЗ-21099» - 79-летняя женщина и 64-летний мужчина», - говорится в сообщении МВД по Кабардино-Балкарской республике.

На данный момент правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа отдела МВД России по Урванскому району, а также экипаж ДПС.

Ранее россияне пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом в Белоруссии. Автобус «Скания», следовавший по маршруту в областной центр, столкнулся с легковым автомобилем «Рено» и опрокинулся в кювет. По предварительной версии, виновник ДТП - водитель легковушки, выехавший на встречную полосу при обгоне. По предварительным данным, в автобусе находился 41 пассажир.

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