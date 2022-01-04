Количество, качество и технологии: эксперт назвал причины невозможного снижения количества автоугонов

Правоохранители назвали наиболее популярные у угонщиков в 2021 году автомобили. Ими стали Hyundai Solaris и Kia Rio,а также Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Tucson и Kia Sorento. Также, по данным статистики МВД РФ, за ушедший год в стране зарегистрировали более 1,7 тысяч угонов, что на 12% меньше, чем в 2020 году; раскрываемость же составила 96%. Директор общественной организации «Угона.нет» Дмитрий Андреев рассказал в беседе со «Звездой» о своем взгляде на данный вопрос.

Эксперт отметил, что статистические данные могут не совсем отражать действительность по ряду причин, в том числе, из-за того, что количество злоумышленников постоянно растет, а наказание несут далеко не все из них. По его словам, в последнее время, с обилием автомобилей с бесключевым доступом, появились приспособления, которые способны завести машину точно также, без физического вмешательства в механизмы.

«Поэтому угоны растут за счет появления новых банд и доступности технических средств. Снижение угонов было в пандемию, сейчас более-менее выравнивается предыдущая статистика. Я не думаю, что будет снижение, но оно есть», - сказал Андреев.

Он также описал один из новых способов угона, появившихся в пандемию. Прикрываясь мнимой удаленной работой, злоумышленник, отследив бесхозный автомобиль, вызывает к нему эвакуатор.

«Подходит какой-то человек и показывает документы купли-продажи, которые ему дали. Машину перевозят, прописывают на нее ключи и уезжают на автомобиле», - пояснил эксперт.

Ранее эксперт назвал признаки того, что автомобиль пытались угнать. Директор по автомобильному сервису Алексей Балашов заявил, что самым очевидным признаком этого являются проблемы с сигнализацией и ошибки в электронике.