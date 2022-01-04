Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Количество, качество и технологии: эксперт назвал причины невозможного снижения количества автоугонов

Егор Левин
12:23 04.01.2022
Дмитрий Андреев отметил, что статистические данные могут не совсем отражать действительность по ряду причин, в том числе, из-за роста количества злоумышленников и частого отсутствия наказуемости.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Константин Чалабов, РИА Новости
Читайте нас на:

Правоохранители назвали наиболее популярные у угонщиков в 2021 году автомобили. Ими стали Hyundai Solaris и Kia Rio,а также Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Tucson и Kia Sorento. Также, по данным статистики МВД РФ, за ушедший год в стране зарегистрировали более 1,7 тысяч угонов, что на 12% меньше, чем в 2020 году; раскрываемость же составила 96%. Директор общественной организации «Угона.нет» Дмитрий Андреев рассказал в беседе со «Звездой» о своем взгляде на данный вопрос.

Эксперт отметил, что статистические данные могут не совсем отражать действительность по ряду причин, в том числе, из-за того, что количество злоумышленников постоянно растет, а наказание несут далеко не все из них. По его словам, в последнее время, с обилием автомобилей с бесключевым доступом, появились приспособления, которые способны завести машину точно также, без физического вмешательства в механизмы.

«Поэтому угоны растут за счет появления новых банд и доступности технических средств. Снижение угонов было в пандемию, сейчас более-менее выравнивается предыдущая статистика. Я не думаю, что будет снижение, но оно есть», - сказал Андреев.

Он также описал один из новых способов угона, появившихся в пандемию. Прикрываясь мнимой удаленной работой, злоумышленник, отследив бесхозный автомобиль, вызывает к нему эвакуатор.

«Подходит какой-то человек и показывает документы купли-продажи, которые ему дали. Машину перевозят, прописывают на нее ключи и уезжают на автомобиле», - пояснил эксперт.

Ранее эксперт назвал признаки того, что автомобиль пытались угнать. Директор по автомобильному сервису Алексей Балашов заявил, что самым очевидным признаком этого являются проблемы с сигнализацией и ошибки в электронике.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:30 В стране и мире
Видео
На станции метро «ВДНХ» нет движения из-за человека на пути
09:47 В стране и мире
Локализован пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени
06:52 В стране и мире
СМИ: сенат США может принять закон о санкциях против «Северного потока - 2»
04:57 В стране и мире
На Украине посчитали, что Байден не очень хорошо отнесся к Зеленскому
02:21 В стране и мире
Захарова назвала «диагноз» украинского журналиста Цимбалюка
Популярное
В армию РФ поступят более 400 единиц бронетехники в 2022 году
Видео
Астроном оценил опасность сближения «астероида-убийцы» Апофис с Землей
Видео
Водопад дома: опубликованы кадры потопа в люберецкой многоэтажке
Видео
Астроном рассказал, почему приближающийся к Земле астероид Апофис назвали «убийцей»
Видео
Чудо на льду: в регионах России на замерзших водоемах появились рисунки
Мясников призвал менять тактику борьбы с коронавирусом из-за «омикрона»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.