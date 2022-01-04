Названы самые угоняемые в 2021 году марки автомобилей

В правоохранительных органах назвали автомобильные марки, которые оказались наиболее популярны у угонщиков в 2021 году. Как стало известно, ими стали представители Южной Кореи.

«Спросом» у угонщиков особенно сильно пользовались Hyundai Solaris и Kia Rio. Правоохранители также отметили, что популярными также были Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Tucson и Kia Sorento. Слова источника приводит ТАСС.

Ранее эксперт назвал признаки того, что автомобиль пытались угнать. Директор по автомобильному сервису Алексей Балашов заявил, что самым очевидным признаком этого являются проблемы с сигнализацией и ошибки в электронике.