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Эксперт назвал признаки того, что машину пытались угнать

Майя Мусиенко
02:35 18.12.2021
По словам специалиста на следы взлома могут указывать проблемы с сигнализацией и ошибки в электронике.
Эксперт назвал признаки того, что машину пытались угнать
© Фото: pixabay
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Самым очевидным признаком того, что автомобиль намереваются угнать являются проблемы с сигнализацией, а также многочисленные ошибки в электронике. Об этом рассказал директор по автомобильному сервису Алексей Балашов.

«На автомобиле могут быть заметны различные повреждения в тех местах, где есть доступ к системе сигнализации, к ответным кнопкам, к местам открытия», — отметил он в разговоре с агентством «Прайм».

Эксперт посоветовал при малейшем подозрении на попытку взлома обращаться в сервис и перекодировать ключи.

Ранее Вице-президент Российской ассоциации автомобильных дилеров Денис Мигаль в беседе со «Звездой» объяснил причины резкого роста цен на машины.

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