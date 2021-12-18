Эксперт назвал признаки того, что машину пытались угнать

Самым очевидным признаком того, что автомобиль намереваются угнать являются проблемы с сигнализацией, а также многочисленные ошибки в электронике. Об этом рассказал директор по автомобильному сервису Алексей Балашов.

«На автомобиле могут быть заметны различные повреждения в тех местах, где есть доступ к системе сигнализации, к ответным кнопкам, к местам открытия», — отметил он в разговоре с агентством «Прайм».

Эксперт посоветовал при малейшем подозрении на попытку взлома обращаться в сервис и перекодировать ключи.

Ранее Вице-президент Российской ассоциации автомобильных дилеров Денис Мигаль в беседе со «Звездой» объяснил причины резкого роста цен на машины.