Два Ту-160М пополнят дальнюю авиацию РФ в 2022 году

В 2022 году дальняя авиация РФ пополнится двумя модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-160М. Об этом сообщил командующий дальней авиацией, Герой России, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

«Процесс модернизации самолетов дальней авиации осуществляется в соответствии с утвержденным планом. Особенностью модернизированных образцов авиационной техники является установка новых комплексов радиоэлектронной борьбы, современных систем навигации, оснащение новыми образцами вооружения, новой авионикой, а также установка новейших средств отображения информации на приборных досках экипажа», - заявил Кобылаш.

В 2021 году соединения дальней авиации пополнились четырьмя модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-95МС.

План боевой подготовки дальней авиации за прошедший год выполнен полностью, включая работу по подготовке экипажей на боевое применение и подготовку летного состава на квалификационные разряды.

Особенностью 2021 года стало проведение третьего совместного воздушного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе с экипажами Военно-воздушных сил Народной освободительной армии Китая, а также выполнение задач патрулирования воздушного пространства Республики Беларусь.

Модифицированный Ту-160 показали министру обороны РФ Сергею Шойгу в августе прошлого года. Глава российского военного ведомства побывал в кабине самолета, где ему рассказали, как работает машина.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Юрий Хведчин