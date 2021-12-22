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Шойгу: ВС РФ получили более двух тысяч единиц современного вооружения в 2021 году

19:17 22.12.2021
По словам министра, доля современного вооружения в войсках составила 71,3%, а в стратегических ядерных силах - 89,1%.
Шойгу: ВС РФ получили более двух тысяч единиц современного вооружения в 2021 году
© Фото: Минобороны РФ
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Вооруженные силы России в 2021 году получили более двух тысяч единиц современного вооружения, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«С начала года в Сухопутные войска поставлено более двух тысяч четырехсот единиц нового и модернизированного вооружения. В ВМФ и ВКС переданы три современные подводные лодки, четыре надводных корабля, 10 боевых катеров, 17 судов и катеров обеспечения, а также четыре модернизированных стратегических ракетоносца Ту-95МС», - рассказал министр на пленарном заседании Общественного совета при военном ведомстве.

Глава Минобороны также добавил, что за год в армии и на флоте было проведено свыше восемнадцати с половиной тысяч мероприятий боевой подготовки различного уровня. По его словам самыми масштабными из них стали российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021», в которых были задействованы воинские контингенты тринадцати государств.

Помимо этого министр добавил, что в этом году на территории 11 стран прошли Армейские международные игры.

«Впервые организаторами конкурсов выступили Алжир, Вьетнам, Катар и Сербия», - отметил министр обороны.

По словам Шойгу, за год было заключено 45 госконтрактов на сумму более пятисот миллиардов рублей, а в Международном военно-техническом форуме «Армия» приняли участие свыше одной тысячи четырехсот предприятий промышленности, в числе которых 60 иностранных.

Напомним, стратегический бомбардировщик Ту-95 был создан на пике холодной войны как ответ на создание в США бомбардировщика Convair B-36.

В 1951 году комиссия ВВС утвердила разработанный проект, а уже 12 ноября 1952 года прототип Ту-95 совершил первый полет. Серийный выпуск машины был начат в 1955 году. На базе Ту-95 созданы летающие лаборатории различного назначения, пассажирский межконтинентальный лайнер Ту-114 и его проектный транспортный вариант.

Материал подготовили: Алиса Кононенко, Николай Баранов

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