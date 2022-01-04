Онищенко: ЕГЭ-2022 пройдет в обычном формате

Врач-эпидемиолог, российский политик Геннадий Онищенко заявил, что в 2022 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) у выпускников 11 классов пройдет в обычном режиме.

«Есть все основания для того, чтобы обучать детей нормально, и экзамены принимать нормально», - цитирует его ТАСС.

Он поделился мнением, что сегодня в России есть несколько вакцин и с учетом соблюдения антиковидных мер и проведения вакцинации, пандемия коронавируса может завершиться в стране к маю 2022 года. Онищенко добавил, что новое введение нерабочих дней не планируется.

В 2022 году ЕГЭ пройдет с 21 марта по 2 июля. Ранее Рособрнадзор озвучил формат и сроки проведения ЕГЭ в 2022 году. Первая волна ЕГЭ запланирована на период с 21 марта по 18 апреля, включая резервные дни, а основной период экзаменов стоит в расписании с 26 мая по 2 июля.