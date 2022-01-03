Онищенко: пандемия может окончиться к маю

Врач-эпидемиолог и политик Геннадий Онищенко сообщил, что пандемия коронавируса может завершиться в России к маю 2022 года. Врач отметил, что это станет возможным при соблюдении всех антиковидных мер.

«Если мы сейчас с вами будем делать то, что нужно, то к тому времени она уже должна будет приостановиться, во всяком случае, попасть под управление», - приводит его слова ТАСС.

Онищнко сказал, что «до мая времени много», но уже сегодня нет оснований для паники. Он добавил, что новое введение нерабочих дней не планируется. Врач-эпидемиолог объяснил это тем, что уже созданы вакцины и важная задача на сегодня - это вакцинация.

Ранее были анонсированы сроки выхода на рынок назальной вакцины от коронавируса. Она будет доступна россиянам через три-четыре месяца.