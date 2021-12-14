Рособрнадзор озвучил формат и сроки проведения ЕГЭ в 2022 году

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2022 году планируется провести в «доковидном» формате. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. Впрочем, в случае резкого ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции весной решение может быть пересмотрено, и тогда в расписание ЕГЭ внесут коррективы.

«У нас два года не было весенней досрочной волны ЕГЭ, сейчас она стоит в расписании с 21 марта по 18 апреля, включая резервные дни. Основной период экзаменов, как обычно, с 26 мая по 2 июля. Просьба в первую очередь к родителям сильно не переживать. Если мы поймем, что ситуация меняется, то быстро сможем все переформатировать», - приводит РИА Новости слова главы Рособрнадзора Анзора Музаева.

Глава ведомства отметил, что выпускники 11-го класса уже написали итоговое сочинение, являющееся допуском к сдаче экзамена. Из российских регионов только Калмыкия не смогла полностью принять участие в мероприятии. Там сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка, отметили в пресс-службе.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что Единый государственный экзамен является пыткой для школьников, и предложил заменить его на советскую систему проверки знаний. Об этом он заявил в ходе научно-практической конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека» в Москве.