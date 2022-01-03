Назван неожиданный симптом инсульта у молодых людей

Неправильное питание, гиподинамия, нездоровые привычки и стрессы могут привести у инсульту даже у людей младше 40 лет. Об этом рассказала заведующая отделением неврологии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И.Пирогова Татьяна Маневич. По ее словам, признаками инсульта могут быть головокружение и раскоординированность движений - эти симптомы часто путают с усталостью.

«Признаками начинающегося инсульта могут быть сильная головная боль, нарушение мышления и речи, появившаяся слабость и неловкость в руках и ногах, например, человек не может одновременно поднять обе руки. К инсульту может привести резкий подъем или падение артериального давления, а также нарушение ритма сердца», - рассказала Маневич порталу «Доктор Питер».

В группе риска, по словам невролога, находятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниям, гипертонией, нарушениями ритма сердца и другими хроническими заболеваниями. В случае первых признаков заболевания врач призвала не заниматься самолечением и незамедлительно вызвать скорую помощь.

Ранее специалисты Европейского общества кардиологов доказали, что регулярное употребление 0,5-3 чашек кофе в день снижает риск инсульта среди людей, не страдающих от сердечных заболеваний. Кроме того, исследования показали, что употребление кофе в умеренных количествах может защитить человека от диабета 2 типа, болезни Паркинсона, заболеваний печени, рака простаты и болезни Альцгеймера.