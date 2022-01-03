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Минпросвещения не планирует отменять существующие школьные предметы

Марина Крижановская
03:23 03.01.2022
Отмечается, что введение новых образовательных стандартов не предполагает ни введения новых, ни отмены существующих школьных предметов.
Минпросвещения не планирует отменять существующие школьные предметы
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Министр просвещения Сергей Кравцов поделился, что новая редакция федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) имеет максимально конкретизированные требования к каждому предмету школьной программы и «четкое указание на конкретные знания, которые должны освоить школьники».

«Кроме того, новые стандарты содержат систему требований к условиям обучения, что обеспечивает равенство возможностей получения качественного образования для всех детей, независимо от места жительства и дохода семьи», - приводят слова министра «Известия».

 Министр просвещения отметил, что будет конкретизироваться содержание изучаемого предмета.

«Однако переход на новые ФГОС не предполагает ни введения новых, ни отмены существующих школьных предметов. <...> Например, установлены требования к предметным результатам при углубленном изучении некоторых дисциплин - скажем, предмета «математика», включая курсы «алгебра», «геометрия» и «вероятность и статистика», - пояснил он.

Ранее министр просвещения Кравцов рассказал о подготовке ведомством рекомендаций по созданию с 2022 года идеальных школ. Также он поделился информацией об отсутствии планов по введению электронных сертификатов для посещения школ.

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