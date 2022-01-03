В Минпросвещения рассказали о рекомендациях по созданию идеальной школы

Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал о подготовке ведомством рекомендаций по созданию с 2022 года идеальных школ. Так, будет происходить усиление предметной и практической подготовки будущих учителей. Обязательными станут такие модули как «Классное руководство», «Работа с родителями» и «Инклюзия».

«В том числе программы, по которым работают учителя; расписание; кружки и внеурочная деятельность; школьный театр и спортивные секции; система оплаты труда; штатное расписание; "белый интернет"; проведение родительских собраний. В число новаций войдет введение дополнительных педагогических квалификаций «Вожатый» и «Руководитель кружка», - поделился планами министр «Известиям».

В контексте аттестации учителей, министр Кравцов рассказал, что планируется появление таких квалификационных категорий как учитель-методист и учитель-наставник. Учителя-методисты будут заниматься разработкой и внедрением в образовательную систему новых педагогических технологий, учебников и методических пособий. Также в их задачи войдет создание программ повышения квалификации, участие в жюри конкурсов педагогического мастерства, проведение семинаров и мастер-классов, руководство студенческой практикой.

Учитель-наставник будет помогать молодому педагогу. Для этого потребуется семилетний стаж, высшая категория и дополнительное профильное образование.

Говоря о патриотическом воспитании молодежи, Кравцов сообщил, что «это дисциплина по выбору программы магистратуры педвузов: «Патриотическое воспитание среди молодежи». Это обусловлено возвращением в российскую школу «воспитательной составляющей образовательного процесса».

Ранее министр просвещения рассказал об отсутствии планов по введению электронных сертификатов для посещения школ. Он добавил, что продлевать зимние каникулы не планируется.