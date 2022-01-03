В Минпросвещения сообщили об отсутствии планов по введению электронных сертификатов для посещения школ

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что вводить электронные сертификаты по всей России на посещение школ и какие-либо другие ограничительные меры не планируются.

«Наша позиция проста: там, где это возможно по эпидемиологическим показателям, максимально сохранить очную систему образования», - сообщил министр Кравцов «Известиям».

Он добавил, что эпидемиологическая ситуация повсеместно различается. По этой причине регионы были наделены правом самостоятельно определяться с решениями, «как, в частности, и произошло с тестированием школьников в Москве».

Министр подчеркивает, что в случае обострения эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе «альтернативой может стать возврат школы на дистанционное обучение».

В контексте использования электронных учебников в образовательной среде, министр Кравцов сообщил, что это «дело не ближайшего будущего». Он сказал, что «о полном переводе школы на электронные учебники речи никогда не шло и не идет».

«Однако в любом случае решение, какой вид учебников использовать, - электронный или на бумажном носителе - остается не за министерством и даже не за учителем, а за семьей школьника», - подытожил Кравцов.

Говоря о движении к цифровизации школы, министр пояснил, что «отказаться от традиционной, очной школы невозможно», поскольку «ничто и никогда не заменит личного контакта детей с учителем».

«Цифровая образовательная среда - это лишь школьный инфраструктурный проект, создание условий в школе, в классе для использования новых технологий на уроке. Подчеркну: технологий, не заменяющих учителя, а созданных ему в помощь и используемых лишь при желании преподавателя», - рассказал он.

Министр просвещения поделился, что министерство не имеет планов создавать единый учебник истории, равно как и неэффективно иметь десятки учебников по одному предмету, включая историю.

«Гораздо важнее обеспечить единый подход к преподаванию истории в школе. И такую возможность нам дает Единый историко-культурный стандарт, принятый несколько лет назад», - прокомментировал Кравцов.

Ранее в Минпросвещения сообщили о намерении подключить все школы страны к государственной информационной системе «Моя школа».