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The Times: Великобритания готовит пакет антироссийских санкций

Марина Крижановская
09:40 31.01.2022
Сообщается, что новые санкции «ударят по России» там, где будет «особо больно».
The Times: Великобритания готовит пакет антироссийских санкций
© Фото: Hesther Ng, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Британские министры атакуют активы частных лиц и компаний в Великобритании, связанные с Кремлем. Это является частью нового пакета санкций, вводимого Великобританией в случае «вторжения России на Украину».

Новые санкции «ударят по России» там, где ей будет «действительно больно», как сообщает британская The Times.

В планах правительства Соединенного Королевства заморозить активы и запретить поездки частным физическим и юридическим лицам, имеющим «стратегическое значение» для правительства России. Этот шаг был анонсирован перед поездкой Бориса Джонсона на этой неделе в регион. Ожидается, что во время этой поездки, будет подчеркнута британская поддержка Украине. А также Джонсон вновь обратится с призывом к президенту России Владимиру Путину «отступить» от конфликта.

В то же время, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был уличен в различных злодеяниях внутри страны. Сообщается, что правительственные вечеринки - это не просто слухи или утечки, а теперь еще и дело полицейского расследования. Даунинг-стрит как место преступления, а сам премьер - главный подозреваемый и лидер, обманувший нацию. Ближайшие партнеры Соединенного Королевства также встревожены агрессивной политикой бывшего члена Евросоюза в отношении России.

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