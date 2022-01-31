На грани отставки: как «свой парень» Джонсон стал чужим в Британии

Премьера Великобритании Бориса Джонсона загнали в угол. Правительственные вечеринки - это не просто слухи или утечки, а теперь еще и дело полицейского расследования, Даунинг-стрит как место преступления, а сам премьер - главный подозреваемый и лидер, обманувший нацию. Для политика это приговор. Джонсон вот-вот потеряет работу. Его готовы растерзать даже собственные однопартийцы.

В Скотланд-Ярде уже заявили: обычное расследование вечеринок двухлетней давности для полиции слишком мелкий вопрос, однако произошедшее на Даунинг-стрит - расследование национальной важности. Ведь если правила не соблюдают те, кто их устанавливает, то как жить дальше. Джонсона и других чиновников могут допросить детективы. Наказанием будет штраф и, что страшнее, позор на весь мир.

Джонсон сначала бездарно все отрицал, а затем скатился до «я просто ничего не знал» и, наконец, остановился на «это все были исключительно деловые встречи».

«Мне никто не сказал, что то, что мы делали, как вы говорите, было нарушением правил. Что якобы это мероприятие - под вопросом -было не рабочим. В общем, как я и сказал в Палате Общин, когда я вышел в сад, я думал, что я иду на рабочую встречу», - указал британский премьер-министр.

Но на фотографиях этой «рабочей встречи» в мае 2020 года ситуация выглядит иначе. Все королевство в жестком локдауне, сидим дома, никаких гостей, встреч и даже прощаний с умирающими родственниками, а на Даунинг-стрит другая картина. За столом четыре человека, включая Джонсона и его супругу Кэрри. Рядом две бутылки вина, бокалы, сыр, а на лужайке общаются девять человек, забыв про социальную дистанцию. Все это похоже не на рабочую встречу, а, скорее, на пир во время чумы.

Подобные вечеринки якобы проходили чуть ли не каждую неделю. Их называли «винные пятницы». На Даунинг-стрит даже купили холодильник для охлаждения вина. Одна из вечеринок прошла накануне похорон супруга королевы. В стране в это время был объявлен национальный траур. Даже Елизавета II соблюдала ковидные ограничения, она прощалась с Герцогом Эдинбургским в одиночестве.

Еще одно нарушение правил произошло в день рождения самого Джонсона. На Даунинг-стрит в этот день было шумно и весело, как и полагается во время праздника. И все бы хорошо, если бы не было ограничений, введенных самим Джонсоном во всем Королевстве. Правда, сейчас сторонники премьер-министра утверждают, что на самом деле Джонсон, оказывается, просто попал в засаду. Его… подкараулили с тортом в виде флага Union Jack.

«Насколько я понимаю, он в каком-то смысле попал в засаду этим тортом. Они пришли к нему в кабинет с тортом. Спели "Happy Birthday", пробыли там где-то 10 минут. Я не думаю, что большинство людей скажут, что это была вечеринка», - заявил представитель партии консерваторов Коннор Бернс.

Похоже, подобная изворотливость окончательно уничтожила репутацию Джонсона как «своего парня» - рейтинг премьера рухнул. По опросам, 72% процента британцев негативно относятся к Джонсону. Как простить, когда королевство накрывала одна волна за другой: тысячи смертей в день, десятки тысяч заболевших. Врачи работали на износ в «красной зоне», погибая, спасая пациентов. Разорялись компании, люди теряли работу, в стране царила паника, страх и отчаяние (строили даже временные морги), а на Даунинг-стрит была совсем другая атмосфера.

Джонсон уже пообещал - в отставку сам не уйду. Технически и этически любой политик, обманувший Парламент, должен сложить полномочия, поступив тем самым как джентльмен. Однако Джонсон выбрал другой путь: что называется, валять дурака - «это не вечеринка, а рабочая встреча, день рождения с тортом и гостями не я придумал». В результате получается одно из двух: или во главе Британии стоит человек, не понимающий что происходит вокруг него, или же большой лжец.

Обаяние премьера и образ эксцентрика на грани клоунады в этот раз не помогли. Народ разгневан. В итоге Джонсон решил использовать старый добрый прием - создать дымовую завесу. У Тэтчер это была маленькая победоносная война в 80-х, у Джонсона - миссия по спасению Украины. Киев и его проблемы - вот что, по мнению премьера, должно волновать британцев в первую очередь.

«У нас есть кризис на границе с Украиной. Правительство Великобритании объединяет Запад, чтобы разработать максимально жесткий пакет санкций для сдерживания президента Путина от того, что было бы, как мне кажется, безрассудным и катастрофическим - вмешательства. Это то, что делает это правительство. Мы продолжаем работу», - заявил Джонсон в ответ на вопрос о том, не планирует ли он сложить полномочия.

И вот уже Британия отправляет военную помощь Украине, Джонсон призывает всех переключиться на этот «важный вопрос» и перестать обсуждать его отставку, грозит жесткими санкциями России, отправлением британских военных на восточные базы НАТО в Европе. В новостях только и слышно - Украина, Киев, Донбасс и некая «российская агрессия».

Исторически Британия разжигала разные войны. Сейчас это пытается сделать премьер-министр ради спасения политической карьеры. Он пообещал ввести и поддержать самые жесткие санкции для России(например, отключение от SWIFT), а так же помешать запуску «Северного потока - 2». После этого Джонсон продолжил разжигание военной истерики, активно поддерживая инициативу президента США по отправке вооружения и военной техники на Украину, регулярно упоминая так называемую «российскую агрессию». Для премьера война станет спасательным кругом. Тогда точно забудут о его вечеринках, а сам Джонсон окажется вновь на коне - борцом с «врагом всей Европы».

Джонсон создает видимость активной работы по всем фронтам. Поставляет вооружение Украине, и тут же отправляет министров иностранных дел и обороны Лиз Трасс и Бена Уоллеса в Россию с миссией якобы «улучшить отношения» Лондона с Москвой. Угроз, конечно, больше, чем дипломатии. Та же Лиз Трасс уже открыто заявляет, что Лондон готов наложить арест на недвижимость и активы крупных российских бизнесменов в Великобритании.

«Любая компания, представляющая интерес для Кремля, станет предметом санкций. Так что путинским олигархам или российским компаниям, поддерживающим власти России, будет просто негде спрятаться», - заявила министр.

Джонсон вцепился в возможность обвинения России во всех проблемах с бульдожьей силой. Однако англичанам, похоже, нет дела до Киева.

«Нам не должно быть дела до Украины. Пусть она будет союзником, но нам не стоит вмешиваться. Для него (Бориса Джонсона - прим. ред.) это просто прикрытие, чтобы отвлечь от собственных провалов как премьер-министра. Вообще, это какая-то абсурдная ситуация. НАТО идет к границам России и при этом говорит, что Россия - агрессор. Ну представьте, если бы Россия вот так подошла бы к границам Франции. Понимаете? Это какая-то бессмыслица», - поделился своим мнением со «Звездой» один из прохожих Лондона.

Само прикрытие Украиной и антироссийской риторикой как щитом от народного гнева - показательно. Если так действуют в Британии, чтобы отвлечь от внутренних проблем, то почему бы США и другим странам не поступать так же. Россия - удобная мишень. В случае с Джонсоном люди все-таки, похоже, не поддались на эту уловку.