Путин поручил внести поправки в КоАП о приостановке деятельности шахт при нарушениях дегазации

Президент России Владимир Путин поручил внести поправки в Кодекс об административных нарушениях, которые предусматривают приостановку деятельности угольных шахт при невыполнении требований по дегазации. Ответственность должна быть введена и за невыдачу предписания об устранении нарушений на шахтах. Поручения утверждены по итогам совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.

«Обеспечить внесение в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях изменений, предусматривающих применение административного наказания в виде административного приостановления деятельности за невыполнение требований к проведению дегазации при добыче угля (горючих сланцев)», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также президент поручил до конца 2022 года обеспечить контроль за выполнением условий соглашений по угольной промышленности и усилить ответственность работодателей за нарушение обязательств по охране труда шахтеров.

В ноябре на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло возгорание. Ее причиной, по предварительным данным, стал взрыв метана. Эта авария стала крупнейшей на российских шахтах за последние 11 лет. В результате возгорания погиб 51 человек и еще 99 пострадали.