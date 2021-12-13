Спасатели завершили поисковые работы на шахте «Листвяжная»

Горноспасатели завершили поисковую операцию на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС РФ.

По данным ведомства, тела всех погибших были подняты на поверхность.

«На поверхность эвакуированы все погибшие - 51 человек (46 шахтеров и 5 горноспасателей)», - сказано в сообщении.

Трагедия на шахте «Листвяжная», в результате которой погиб 51 человек и еще 99 пострадали, произошла 25 ноября. Ее причиной, по предварительным данным, стал взрыв метана. Эта авария стала крупнейшей на российских шахтах за последние 11 лет.