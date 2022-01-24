В Госдепе назвали сумму военной помощи Украине от США

В Государственном департаменте назвали сумму, на которую Украина накануне получила военную помощь от США. Как заявили в ведомстве, она составила около 200 миллионов долларов.

В Госдепе подчеркнули, что Штаты готовы к увеличению военной поддержки в адрес Украины. На данный момент сумма помощи Киеву превысила 600 миллионов долларов.

«Накануне доставлено оборудования на 200 миллионов долларов… Мы готовы к еще большей поддержке Украины», - цитирует РИА Новости брифинг высокопоставленного представителя Государственного департамента.

Ранее стало известно, что в украинский аэропорт «Борисполь» прибыл самолет со второй партией военной помощи США. О прибытии второй партии военной помощи от США сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.