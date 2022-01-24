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В Госдепе назвали сумму военной помощи Украине от США

Иван Линдеманн
03:39 24.01.2022
На данный момент общая сумма военной помощи Киеву превысила 600 миллионов долларов.
В Госдепе назвали сумму военной помощи Украине от США
© Фото: oleksiireznikov Twitter
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В Государственном департаменте назвали сумму, на которую Украина накануне получила военную помощь от США. Как заявили в ведомстве, она составила около 200 миллионов долларов.

В Госдепе подчеркнули, что Штаты готовы к увеличению военной поддержки в адрес Украины. На данный момент сумма помощи Киеву превысила 600 миллионов долларов.

«Накануне доставлено оборудования на 200 миллионов долларов… Мы готовы к еще большей поддержке Украины», - цитирует РИА Новости брифинг высокопоставленного представителя Государственного департамента.

Ранее стало известно, что в украинский аэропорт «Борисполь» прибыл самолет со второй партией военной помощи США. О прибытии второй партии военной помощи от США сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

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