Характер и приоритеты: в последнем интервью «Звезде» Мережко описал свою формулу успеха

Сценарист, режиссер и актер, народный артист России Виктор Мережко в 2019 году побывал в гостях у ведущей программы «Десять фотографий» на «Звезде» Арины Шараповой. Среди всех вопросов, на которые он ответил во время длинной беседы, Мережко озвучил и своеобразную формулу жизненного успеха.

Артист поделился, что переживал в своей жизни не самые лучшие моменты, но всегда шел к своей цели, превозмогая неудачи. По словам Мережко, главными в этом были его личные качества.

«Характер. Уверенность в себе. Я - счастливый. У меня два приоритета - дети и работа», - сказал он, отвечая на вопрос ведущей.

Мережко умер 30 января 2022 года на 85-м году жизни. Он известен как сценарист более чем 50 кинокартин. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище в Москве. Смотрите программу «Десять фотографий» с его участием, в которой сценарист вспомнил интересные моменты из жизни, на телеканале «Звезда» в понедельник, 31 января, в 23.35.