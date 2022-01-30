Умер режиссер Виктор Мережко

Народный артист России, режиссер, актер и автор сценариев более 50 кинокартин Виктор Мережко скончался на 85-м году жизни.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ, это случилось 30 января. О причинах смерти артиста пока информации нет.

Виктор Мережко известен как сценарист более 50 фильмов. Самые известные из них - «Курочка-ряба», «Уходя-уходи», «Вас ожидается гражданка Никанорова» и другие.

Ранее в Москве скончался народный артист РСФСР Леонид Куравлев. Ему было 85 лет.