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Дочь режиссера Мережко назвала возможную причину смерти отца

Марина Крижановская
06:41 31.01.2022
Российский сценарист Виктор Мережко умер на 85-ом году жизни в Санкт-Петербурге.
Дочь режиссера Мережко назвала возможную причину смерти отца
© Фото: Виталий Белоусов РИА Новости
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Известный российский кинорежиссер, актер, драматург Виктор Мережко скончался 30 января вскоре после перенесенной им операции. Она проходила под общим наркозом, когда, по словам дочери драматурга, «у папы отнялась нога». Мария Мережко отметила, что «операция была совершенно бессмысленна».

«Он начал ходить, шутил, врачи делали оптимистичные прогнозы. И вдруг у папы отнялась нога. Решили делать срочную операцию, ввели его в наркоз. После той операции, которая лишь обнаружила какой-то сгусточек крови, отец стал угасать… Буквально за неделю ушел. Считаю, что операция под общим наркозом была совершенно бессмысленна», - рассказала она сайту «Комсомольской правды».

Незадолго до этого сценарист перенес тяжелое заболевание коронавирусной инфекции. Он долго не поддавался на уговоры родных обратиться за медицинской помощью, «занимался самолечением». Сын режиссера, Иван, «переломил нежелание» того ехать в больницу, где обнаружилось сильное поражение легких.

«Но переломить нежелание отца ехать в больницу не мог, пока через скандал не скрутил его и не отвез на КТ. Это было 10 января. Там выяснилось, что у папы одно легкое поражено на 90%, а второе на 95%. Конечно, сразу положили в реанимацию. Надо отдать должное питерским врачам (сперва отец лежал в Боткинской больнице, потом его перевели в клинику МВД): за неделю они смогли ему очистить легкие до 65%», - сообщила дочь кинорежиссера.

Далее она рассказала, что ее брату приснился сон, будто их «отец стоит рядом, он выздоровел, все хорошо». Но тут же ему позвонили и сообщили о смерти отца, Виктора Мережко.

«... Ему приснился прекрасный сон: отец стоит рядом, он выздоровел, все хорошо… Брат проснулся в чудесном настроении: какой хороший сон, подумал он. А через три минуты ему позвонили и сказали: папа умер. Это было в 20.30 вечера», - добавила Мария Мережко.

Кинорежиссер Виктор Мережко будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, рядом со своей супругой. Виктор Мережко известен как сценарист более 50 фильмов. Самые известные из них - «Курочка-ряба», «Уходя-уходи», «Вас ожидается гражданка Никанорова» и другие.

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