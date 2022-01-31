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В украинском Днепре найдено тело еще одного погибшего нацгвардейца

Елизавета Потейчук
18:30 31.01.2022
По предварительной информации, смерть нацгвардейца наступила около 20 суток назад.
В украинском Днепре найдено тело еще одного погибшего нацгвардейца
© Фото: strana.ua
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В Днепре обнаружили тело повешенного нацгвардейца. По предварительным данным, смерть мужчины наступила около 20 суток назад. Уточняется, что тело погибшего стояло на коленях и при себе он имел удостоверение Национальной гвардии Украины и участника боевых действий.

Об этом сообщает издание «Днепр Час» со ссылкой на собственные источники. Уточняется, что вечером 28 января мужчина вышел гулять с собакой в балке на улице Космической и обнаружил там повешенный у дерева труп. Причины смерти нацгвардейца намерено выяснять следствие. На месте происшествия, сообщает издание, работала полиция, был произведен осмотр места трагедии.

Ранее в Днепре задержали расстрелявшего сослуживцев солдата-срочника Национальной гвардии Украины Артемия Рябчука. По его словам, он взял автомат из ставницы (ящика, запирающегося на ключ), зарядил магазин и расстрелял двух человек, которые находились вместе с ним в комнате - одного срочника и одного контрактника. Как отметил сам солдат, еще одному срочнику удалось убежать.

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