На Украине задержали расстрелявшего сослуживцев солдата-срочника

️Расстрелявшего сослуживцев украинского солдата-срочника задержали в Днепре. Об этом пишут «Известия».

Трагический инцидент произошел в городе Днепр 27 января около 4 часов утра на территории машиностроительного завода.

По предварительной версии, 20-летний военнослужащий открыл огонь в караульном помещении. Помимо него в нем находились еще 22 человека.

После совершения преступления молодой человек скрылся, перепрыгнув через забор, сообщается на портале МВД.

В результате действий солдата-срочника погибли четверо военнослужащих и одна гражданская, еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.