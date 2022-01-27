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Расстрелявший сослуживцев на Украине срочник сам раскрыл детали преступления

Анна Касаткина
16:41 27.01.2022
Инцидент произошел 27 января на заводе «Южмаш» в Днепре.
Расстрелявший сослуживцев на Украине срочник сам раскрыл детали преступления
© Фото: Национальная полиция Украины
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Расстрелявший сослуживцев солдат-срочник Национальной гвардии Украины Артемий Рябчук рассказал о деталях совершенного им преступления. Видеозапись с показаниями Рябчука опубликовало издание «Страна.ua».

Инцидент на заводе «Южмаш» в Днепре произошел в четверг, 27 января. Рябчук расстрелял караул военнослужащих из автомата Калашникова: пятеро человек погибли, еще пятеро получили ранения. В числе погибших четверо военных и одна гражданская. После расстрела военнослужащих солдат сбежал с оружием, но вскоре был задержан. Против него возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное убийство» и «Дезертирство с оружием».

По словам Рябчука, он взял автомат из ставницы (ящика, запирающегося на ключ), зарядил магазин и расстрелял двух человек, которые находились вместе с ним комнате - одного срочника и одного контрактника. Еще один срочник успел убежать, отметил солдат.

Затем Рябчук выстрелил в девушку-оператора, которая каждые 30 минут связывается с воинской частью для доклада обстановки на заводе. Далее он забрал все рожки с патронами, сложил их в рюкзак и попытался покинуть территорию завода, но женщина на КПП его не выпускала.

«Я ей говорю: откройте, надо срочно выйти... (Она в ответ. - Прим. ред.) Не могу, не могу, не могу… Я выстрелил ей в голову», - сказал Рябчук.

После этого Рябчук перерезал колючую проволоку, перелез через ограду, стал ходить по жилым районам и «искать убежище», затем оказался на трассе, где его подобрала женщина-водитель. Когда срочник вышел из машины, он «пошел куда глаза глядят», в заброшенном здании сбросил рожки, а затем вышел на улицу и попросил вызвать полицию, так как решил сдаться.

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