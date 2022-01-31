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Проклова рассказала о своем состоянии после выписки из больницы

Елизавета Потейчук
17:51 31.01.2022
Елена Проклова отметила, что сделает все возможное, чтобы ее восстановление прошло быстрее.
Проклова рассказала о своем состоянии после выписки из больницы
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости
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Российская актриса, заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова в беседе со «Звездой» рассказала о своем самочувствии после перенесенного ею недуга, а именно повреждения мозжечка. Проклова подтвердила, что ее выписали из больницы, а также отметила, что идет на поправку и примерно через полтора месяца будет в строю.

«Дальше планирую играть свои спектакли и заниматься своей жизнью. Я постараюсь, чтобы это (восстановление - Прим. ред.) было скорее. Мне очень скучно так валяться, ничего не делая», - рассказала артистка.

Напомним, что ранее Елена Проклова, по словам народного артиста РФ Бориса Щербакова, была переведена из реанимации в нейрохирургию. Сама артистка рассказала, что после повреждения мозжечка ее умственные функции не были снижены.

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