Проклова рассказала о своем состоянии после выписки из больницы

Российская актриса, заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова в беседе со «Звездой» рассказала о своем самочувствии после перенесенного ею недуга, а именно повреждения мозжечка. Проклова подтвердила, что ее выписали из больницы, а также отметила, что идет на поправку и примерно через полтора месяца будет в строю.

«Дальше планирую играть свои спектакли и заниматься своей жизнью. Я постараюсь, чтобы это (восстановление - Прим. ред.) было скорее. Мне очень скучно так валяться, ничего не делая», - рассказала артистка.

Напомним, что ранее Елена Проклова, по словам народного артиста РФ Бориса Щербакова, была переведена из реанимации в нейрохирургию. Сама артистка рассказала, что после повреждения мозжечка ее умственные функции не были снижены.