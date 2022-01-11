Госпитализированная Проклова рассказала о предстоящем лечении

Актриса Елена Проклова в беседе со «Звезде» рассказала, что после повреждения мозжечка ее умственные функции не были снижены. В настоящий момент артистка ждет установки стента и продолжает лечение.

«Меня ждет стентирование. Интеллект не поврежден», - рассказала артистка.

Ранее актер театра и кино, народный артист РФ Борис Щербаков рассказал, что в настоящий момент состояние артистки улучшилось. Как утверждает близкий друг 68-летней актрисы, ее уже перевели из реанимации в нейрохирургию, а примерно через неделю, по его словам, Проклову выпишут.