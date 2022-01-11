Щербаков рассказал о состоянии попавшей в реанимацию Прокловой

Актер театра и кино, народный артист РФ Борис Щербаков в беседе со «Звездой» раскрыл подробности состояния актрисы Елены Прокловой.

Актер объяснил, что недавно разговаривал с ее бывшим супругом Андреем Тришиным, которому, по его словам, удалось устроить Проклову в хорошее медицинское учреждение.

«Что-то у нее там с мозжечком. С Андрюшей я разговаривал, с ее мужем...Сейчас уже получше. Он устроил ее в хорошую клинику. Ее перевели из реанимации в нейрохирургию. Я думаю, где-то через неделю ее уже выпишут. Ничего страшного там нет», - рассказал он.

Напомним, накануне в СМИ появились данные о том, что в понедельник, 10 января, знаменитую актрису экстренно госпитализировали в Москве. Утверждалось, что Проклова попала в больницу с головокружением и повышенным давлением. Сама артистка впоследствии подтвердила сообщения о том, что она находится в реанимации в одной из московских клиник.