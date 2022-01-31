Квартира с видом на Кремль: что известно о претендентах на имущество Леонида Куравлева

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев после смерти оставил наследникам квартиру в центре Москвы площадью около 120 квадратных метров. По адресу улица Серафимовича, 2, где и находится жилище, возведен легендарный Дом на набережной. Семья Куравлевых получила квартиру с видом на Кремль и Москву-реку от правительства Москвы еще в ноябре 2001 года. Здание было построено в 1931 году архитектором Б.М. Иофаном, сейчас цена подобных квартир в доме достигает 75 миллионов рублей.

Как выяснило издание Life, квартира изначально принадлежала самому Леониду Куравлеву и его жене Нине. После смерти супруги в 2012 году доли перераспределились: 2/3 квартиры отошли главе семейства и по 1/6 досталось его детям - 59-летней Екатерине и 44-летнему Василию.

Отмечается, что Леонид Куравлев так и не смог оправиться после кончины жены, из-за чего вскоре, по словам близких, впал в депрессию. Для того чтобы ухаживать за овдовевшим отцом, спустя пару лет к нему переехала дочь Екатерина. До этого женщина проживала в однокомнатной квартире в районе станции метро «Щелковская». В это же время сын артиста Василий Куравлев регистрировался в трешке на Можайском шоссе.

В свое время Екатерина Куравлева снялась в нескольких фильмах, например в «Самой обаятельной и привлекательной». Однако дочь известного актера по стопам отца не пошла, в дальнейшем женщина стала психотерапевтом и семью так и не создала. Василий Куравлев же женат и имеет трех сыновей. Он работает преподавателем в Российском университете дружбы народов и занимается недвижимостью, правом, налоговым консультированием и бухгалтерским учетом. Более того, ИП Куравлев может заниматься деятельностью в области фотографии.

Также уточняется, что в прошлом году семья приняла решение поместить Леонида Куравлева в пансионат для престарелых. Как утверждают сотрудники учреждения, Куравлев поступил к ним неухоженным, он практически не ходил и был в плохом состоянии.

О смерти Леонида Куравлева стало известно в воскресенье, 30 января. Леонида Вячеславовича 10 января госпитализировали в больницу в Коммунарке с диагнозом «воспаление легких». Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью актера.