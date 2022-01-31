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Посол РФ в Лондоне сообщил об ответе России в случае противодействия Британии российскому бизнесу

Елизавета Потейчук
15:08 31.01.2022
Андрей Келин отметил, что «меры всегда могут быть приняты на взаимной основе», так как «британский бизнес тоже в России работает».
Посол РФ в Лондоне сообщил об ответе России в случае противодействия Британии российскому бизнесу
© Фото: Thomas Krych, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что РФ будет вынуждена принять ответные санкции в отношении бизнеса Великобритании, если Британия введет новые ограничительные меры против Москвы, которые могут повлиять на российский бизнес.

«Мы посмотрим, и конечно же будут приняты контрмеры. В конце концов, британский бизнес тоже в России работает. И меры всегда могут быть приняты на взаимной основе. Так что посмотрим, чем это закончится, мы не знаем», - отметил Келин в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, что британская газета Times сообщила о намерении правительства ввести антироссийские санкции. Британские министры планируют действовать против активов российских частных лиц и компаний в Великобритании, связанных с Кремлем. В материале отмечается, что данные меры могут стать частью нового пакета санкций, вводимого Великобританией в случае «вторжения России на Украину». Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала МИД Британии стараться в отстаивании демократии и свободы.

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