Посол РФ в Лондоне сообщил об ответе России в случае противодействия Британии российскому бизнесу

Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что РФ будет вынуждена принять ответные санкции в отношении бизнеса Великобритании, если Британия введет новые ограничительные меры против Москвы, которые могут повлиять на российский бизнес.

«Мы посмотрим, и конечно же будут приняты контрмеры. В конце концов, британский бизнес тоже в России работает. И меры всегда могут быть приняты на взаимной основе. Так что посмотрим, чем это закончится, мы не знаем», - отметил Келин в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, что британская газета Times сообщила о намерении правительства ввести антироссийские санкции. Британские министры планируют действовать против активов российских частных лиц и компаний в Великобритании, связанных с Кремлем. В материале отмечается, что данные меры могут стать частью нового пакета санкций, вводимого Великобританией в случае «вторжения России на Украину». Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала МИД Британии стараться в отстаивании демократии и свободы.