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«Не было жанров, ему недоступных»: Адабашьян высказался о смерти Виктора Мережко

Елизавета Потейчук
16:02 31.01.2022
По словам заслуженного деятеля искусств РФ, недавно он говорил с драматургом по телефону и ничего не предвещало трагического конца.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Lev Ilyin, Global Look Press
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Виктор Мережко был человеком с очень сложной и интересной биографией, который сделал себя сам. Он состоялся и как актер, и как сценарист, и как режиссер. Такое мнение выразил режиссер, заслуженный деятель искусств РФ Александр Адабашьян в беседе со «Звездой» после смерти артиста.

«Благодаря этой биографии и вообще сложностям в своей жизни человеком он был чрезвычайно интересным, поэтому большинство его сюжетов - это все так или иначе переработано естественно им через опыт собственной жизни. Это и все люди, которые его окружали, и все то, через что он прошел», - рассказал Адабашьян.

Режиссер также отметил, что говорил с Мережко в последний раз по телефону около трех недель назад. По его словам, сценарист был благорасположен, говорил о дальнейших планах, съемках и абсолютно ничего, говорит Адабашьян, не предвещало трагедии.

«Одно перечисление его картин уже, думаю, само за себя скажет. И диапазон его, и что не было жанров, ему недоступных. Самое главное, из общения с ним я понял, что это действительно его жизнь, его семьи, его друзей, его знакомых, его родственников. Это было его внутренним багажом, я бы сказал, с содержанием, которое переплавлялось с тем, что он делал, и поэтому картины его пользовались популярностью, потому что люди узнавали себя», - говорит Адабашьян.

В каждой картине Виктора Мережко всегда есть за кем следить, кого любить и кому сочувствовать, добавил режиссер. Творчество сценариста не было наполнено «интеллектуальными разборками, требующими размышлений», оно наполнено чувствами, считает Адабашьян. Безусловно, картины Мережко были наполнены смыслами, сказал деятель искусств, но они были разъяснены зрителям так же легко, как сам сценарист рассказывал о своей жизни.

«Там было очень много смешного, и трагического, и сюрреалистического. Если бы он прожил еще лет 10 или 15, я думаю, что и об этом сегодняшнем времени, и о ближайшем прошедшем было бы много чего рассказано», - резюмировал Адабашьян.

Народный артист России, режиссер, актер и автор сценариев более 50 кинокартин Виктор Мережко скончался на 85-м году жизни. Дочь драматурга Мария Мережко рассказала, что отец умер после перенесенной им операции, которая проходила под общим наркозом. По словам Марии, «операция была совершенно бессмысленна».

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