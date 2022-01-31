В стране и мире Рейсы задержаны: десятки пассажиров застряли в аэропорту Калининграда из-за непогоды Сообщается о задержке около 20 рейсов. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В международном аэропорту «Храброво» в Калининграде из-за непогоды задерживаются почти 20 рейсов. Как отмечается, порывы бокового ветра на взлетно-посадочной полосе достигают 20 метров в секунду. «Аэропорт открыт, и был открыт все время. Задержки есть, рейсы выполняются по погоде. С 12:30 примерно сегодня стильный боковой ветер с порывами до 20-23 м/с. Решение о посадке, вылете, задержке или переносе рейсов принимает авиакомпания. Кому-то проходит ветер, кому нет. Поэтому часть рейсов выполнены и выполняются, а часть задержаны или перенесены», - сообщили представители аэропорта «Звезде». Ранее из-за непогоды был закрыт аэропорт Стамбула. Незадолго до этого на Турцию и Грецию обрушился сильный снегопад, который спровоцировал аварии и заторы на дорогах. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика