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Рейсы задержаны: десятки пассажиров застряли в аэропорту Калининграда из-за непогоды

01:55 31.01.2022
Сообщается о задержке около 20 рейсов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В международном  аэропорту «Храброво» в Калининграде из-за непогоды задерживаются почти 20 рейсов. Как отмечается, порывы бокового ветра на взлетно-посадочной полосе достигают 20 метров в секунду.

«Аэропорт открыт, и был открыт все время. Задержки есть, рейсы выполняются по погоде. С 12:30 примерно сегодня стильный боковой ветер с порывами до 20-23 м/с. Решение о посадке, вылете, задержке или переносе рейсов принимает авиакомпания. Кому-то проходит ветер, кому нет. Поэтому часть рейсов выполнены и выполняются, а часть задержаны или перенесены», - сообщили представители аэропорта «Звезде».

Ранее из-за непогоды был закрыт аэропорт Стамбула. Незадолго до этого на Турцию и Грецию обрушился сильный снегопад, который спровоцировал аварии и заторы на дорогах. 

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