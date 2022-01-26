Закрытие аэропорта Стамбула продлили до среды

В Стамбуле продлили закрытие аэропорта до 11 утра местного времени среды, 26 января, из-за непогоды.

«Мы получили NOTAM (уведомление), согласно которому официальное закрытие аэропорта продлено до 11 утра по времени Стамбула, - цитирует ТАСС слова источника в авиакомпании, совершающей полеты в аэропорт.

Также подчеркивается, что аэропорт будет принимать только приоритетные рейсы и рейсы, ушедшие ранее на запасные аэродромы из-за непогоды в турецком городе.

Несколькими днями ранее мощный снегопад обрушился на Турцию и Грецию. Он спровоцировал аварии и заторы на дорогах. Местные метеорологи предупредили, что сильные осадки будут идти до среды. Снегопад не прекратится и потом, но уже будет не столь интенсивным. Власти обеих стран попросили жителей по возможности не выходить из дома.