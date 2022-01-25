Погодные аномалии: мощный снегопад обрушился на Турцию и Грецию

Тысячи авиапассажиров застряли в аэропорту Стамбула. Там отменены все рейсы. Причиной стала снежная буря, которая не утихает второй день.

На взлетно-посадочной полосе - полуметровые сугробы. Несколько десятков человек, которых уже посадили в самолеты и надеялись отправить, в итоге все же пришлось эвакуировать. Их вернули обратно в зал ожидания.

Коллапс и на крупных автомагистралях. Повсюду аварии и заторы. Крайне редкая для Турции метель стала настоящим бедствием. Власти просят жителей по возможности вообще не выходить из дома.

Метеорологи предупреждают, что сильные осадки будут идти до среды. Снегопад не прекратится и потом, но хотя бы будет не столь интенсивным.

Похожая ситуация и в Греции. Школы и детсады закрыли. В аэропортах задерживаются внутренние рейсы. Температура воздуха в Афинах почти, как в Москве - минус шесть. Все это устроил циклон под названием «Элпис», что переводится как «Надежда».